ماهو التهاب القولون التقرحي وأهم أعراضه

التهاب القولون التقرحي عو نوعٌ من أمراض الأمعاء الالتهابية التي تسبب التهابًا وتقرحات في القولون ويصيب التهاب القولون التقرحي البطانة الداخلية للقولون والمستقيم وعادة ما تنشأ الحالة في المستقيم ثم قد تنتشر إلى الأعلى في جزء من القولون أو القولون بأكمله، و يُسمى القولون أيضًا الأمعاء الغليظة.

أعراض التهاب القولون التقرحي

يمكن أن تختلف أعراض التهاب القولون التقرحي اعتمادًا على شدة الالتهاب ومكان حدوثه وتشمل الأعراض المحتملة ما يلي:

الإسهال، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بدم أو مخاط أو صديد.

وجود دم في البراز.

الألم والتقلصات المؤلمة في البطن.

ألم في المستقيم.

الرغبة الملحة في التبرز.

عدم القدرة على التبرز رغم الحاجة الملحة.

نقص الوزن.

الإرهاق.

الحُمّى.

فشل النمو لدى الأطفال.

تظهر لدى نصف المصابين تقريبًا بالتهاب القولون التقرحي أعراض خفيفة إلى متوسطة وقد تختلف تأثيرات التهاب القولون التقرحي على المرضى بمرور الوقت و يمر بعض المرضى بالهدأة؛ وهي فترات طويلة من المرض من دون أعراض.

علامات الخطر

استشِر اختصاصي الرعاية الصحية إذا لاحظت تغييرات في عادات التغوط واستمرت لفترة أو إذا ظهرت عليك أي أعراض، مثل:

ألم في البطن.

وجود دم في البراز.

إسهال مستمر لا يتحسن بالأدوية التي يمكنك الحصول عليها من دون وصفة طبية.

الإسهال الذي يوقظك من النوم.

حُمّى مجهولة السبب تستمر لأكثر من يوم أو يومين.

عادة، لا يكون التهاب القولون التقرحي مميتًا لكنه مرض خطير يمكن أن يسبب مضاعفات مهددة للحياة.