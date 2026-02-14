بمشاركة رامي ربيعة.. العين يتعادل مع النصر في الدوري الإماراتي

انتهت مباراة العين والنصر، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الإماراتي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري رامي ربيعة، في قيادة خط دفاع فريق العين الإماراتي.

تقدم فريق النصر بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق مهدي جايدي ثم تعادل ماتيوس بالاسيوس في الدقيقة 66 لصالح فريق العين.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

خالد عيسى - يحيى بن خالق - كودجو لابا - كاكو - مارسيل راتينك - إيريك - بلاسيوس - عبد الكريم تراوري - أمادو نيانج - رامي ربيعة - سفيان رحيمي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق العين وصافة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز السادس برصيد 21 نقطة.