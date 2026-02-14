سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بعض مصاصي دماء الشعب من السماسرة وراء الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل التحية للنيابة العامة على جهودها والنيابة العامة حولت سماسرة الدواجن والمتهمين في ارتكاب ممارسات احتكارية بسوق الدواجن للمحاكمة ".

أضاف الإعلامي أحمد موسى :" لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس "، مضيفا:" السماسرة دول فكروني بتجار العملة في الثمانينيات ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" سماسرة قرروا فجأة زيادة أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه ".

لفت الإعلامي أحمد موسى :" السماسرة دول عملوا ثروات بالملايين من وراء المتاجرة بأكل الناس وإحنا عايزين الردع ضد كل محتكر للسلع ويرفع الأسعار".

