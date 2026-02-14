أمر خطير.. أحمد موسى: آبي أحمد يهدد أفريقيا بأن استقرار القرن الأفريقي مرتبط بأن يكون لإثيوبيا منفذ بحري

علق الإعلامي أحمد موسى، على قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ومشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على رأس وفد مصر .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس وزراء إثيوبيا قام بتهديد القارة الأفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي وهذا أمر خطير ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" رئيس وزراء أثيوبيا قال إن أمن واستقرار القرن الأفريقي مرتبط بأن يكون لإثيوبيا منفذ بحري على البحر الأحمر ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس وزراء إثيوبيا بيهدد أفريقيا وحديثه في منتهى الخطورة ولابد من الرد على هذا الحديث لأنه يتحدث مع العالم بلغة التهديد".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إثيوبيا دولة حبيسة إيه ذنب العالم في كده ".