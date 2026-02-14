أطلقها الرئيس السيسي.. أحمد موسى يتحدث عن الحزمة الاجتماعية الجديدة| بث مباشر

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

وعلق الإعلامي أحمد موسى على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلن تفاصيلها رئيس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي .

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.