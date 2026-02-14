الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه فريق ريال سوسيداد، المقرر لها بعد قليل، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: أرنولد، روديجر، هويسن وكاريراس.

الوسط: فالفيردي، أردا جولر وتشواميني.

الهجوم: كامافينجا، جونزالو وفينيسيوس جونيور.

ويدخل ريال مدريد، اللقاء، وهو في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 31 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني.