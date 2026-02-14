قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
مبحبش المبررات .. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك
صدام سياسي في إسرائيل.. هرتسوج يطالب نتنياهو بتوضيح عاجل عن تصريحات ترامب بشأن العفو
رياضة

لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة

باسنتي ناجي

كشف مجدي عطوة، لاعب الزمالك الأسبق عن مفاجأة بشأن العروض التي قدمت له من أندية أخرى.

مجدي عطوة

وقال مجدي عطوة، عبر برنامج “جول كاست”: “كلمني كابتن عدلي القيعي وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة، قولتله مستحيل، أنا زملكاوي".

وأضاف عطوة: "كلمني بعدها أستاذ طارق علام بتاع برنامج الذهب، وقالي تعالى الأهلي، قولتله ماشي، وكان في مكان واحد في قائمة الأهلي لحسني عبد ربه، وقالولي لو مجاش؛ أنت هتتقيد، فالزمالك عرف، ورجعوني وقعَّدوني لآخر يومين في القيد، ومشوني”.

واستطرد: "شَعري كان كويس الفترة دي، ومن بعد اللي حصل؛ وِقِع من الحالة النفسية، وقولتلهم ليه عملتوا معايا كده؟ هروح فين؟، بتضيعوا مستقبل شخص وأسرة، ومضوني على ورقة إني أخدت مستحقاتي وأنا على نياتي، راحوا كتبوا في العقد بعدما مضيت في مكان فاضي؛ إني خدت فلوس تانية، وكل ده بحسن نية، وأنا ما أخدتش الفلوس دي، وصاحبي قدم شكوى تزوير فيهم، وروحت سحبت الشكوى؛ حبًا في جمهور الزمالك".

ونجح فريق الزمالك في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك من رأسية متقنة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، من عرضية لـ ناصر منسي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 73؛ بعد تلقيه كرة من محمد السيد.

وبعد تسجيل السعيد للهدف؛ قلص لاعب كايزر تشيفز جلودي ليليبو النتيجة، بالهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 74.

وشهد اللقاء ضغطا مكثفا من الزمالك على مرمى كايزر تشيفز، وأهدر أحمد شريف فرصة محققة للتسجيل للأبيض مع بداية اللقاء، لكن الكرة خرجت أعلى المرمى.

وعقب ذلك أهدر ناصر منسي فرص محققة للتهديف، من تسديدة قوية، ولكن الكرة قوية خرجت أيضا أعلى المرمى.

وجاء دور عدي الدباغ في إهدار الفرص، وتصدى حارس مرمى كايزر تشيفز لإحدى هجماته.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 11 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد كايزر تشيفز عند النقطة 10 ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة.

ايناس عز الدين
راندا البحيري
مسجد
صحة الشرقية
