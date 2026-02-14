الترجي يتأهل لدور ربع النهائي علي حساب بترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا

تأهل الترجي التونسي إلي دور ربع النهائي بعد الفوز علي بترو أتليتكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الترجي التونسي التهديف في الدقيقة 46، عن طريق ابوكارا دكايتي، ثم أضاف الترجي الهدف الثاني في الدقيقة 81، عن طريق جاك ديارا.

بهذه النتيجة يقفز الترجي الي المرتبة الثانية برصيد 9 نقاط، وتجمد بترو أتليتكو في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

"بشير بن سعيد – حمزة الجلاصي – محمد أمين توغاي – محمد أمين بن حميدة – محمد دراغر – حسام تقا – معز الحاج علي – عبد الرحمن كوناتي – كسيلة بوعالية – يان ساسي– أبو بكر دياكيتي.

وكان الترجي التونسي يحتاج إلى الفوز لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي، أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل.