ليندسي جراهام: يجب أن يرحل المرشد الإيراني

أفاد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام في تصريحات صحفية، بأنه يجب أن يرحل المرشد الإيراني.

كما حث جراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوقوف مع شعب إيران.

و في سياق آخر، أفاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن الاتحاد الأوروبي يبدو مرتبكاً وغير قادر على فهم ما يحدث داخل إيران، مضيفاً أن هذا الارتباك أدى إلى فقدان أوروبا لأي وزن جيوسياسي في المنطقة.

ووفقًا لمنشور على منصة إكس، أشار عراقجي إلى أن ألمانيا على وجه الخصوص تتصدر قائمة الدول التي تنازلت بالكامل عن سياستها الإقليمية لصالح إسرائيل، محذراً من أن هذه المواقف قد تؤثر على استقرار المنطقة وأدوار أوروبا المستقبلية فيها.

وأضاف أن غياب رؤية واضحة للاتحاد الأوروبي يعكس فقدانه للقدرة على التأثير الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يضع دول المنطقة أمام تحديات متزايدة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، خاصة في سياق الأحداث الأخيرة في إيران.



