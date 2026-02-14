تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك بالهدف الاول من رأسية متقنة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء من عرضية ناصر منسي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73 بعد تلقيه كرة من محمد السيد.

وبعد تسجيل السعيد الهدف قلص لاعب كايزر تشيفز جلودي ليليبو النتيجة بالهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 74.

وبدأ اللقاء بضغط مكثف من الزمالك على مرمى كايزر تشيفز، واهدر أحمد شريف فرصة محققة للتسجيل للأبيض مع بداية اللقاء لكن كرته خرجت أعلى المرمى، وبعد ذلك أهدر ناصر منسي فرص محققة للتهديف من تسديدة قوية ولكن أيضا الكرة خرجت قوية أعلى المرمى، وجاء دور عدي الدباغ في إهدار الفرص وتصدى لكرته حارس مرمى كايزر تشيفز.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 11 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، توقف رصيد كايزر تشيفز عند النقطة 10 ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي خاض به الأبيض مباراة كايزر تشيفز التي انطلقت في السادسة مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.



