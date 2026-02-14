قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
عودة إمام عاشور.. قائمة الاهلي لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس بتفعيل قانون المحليات يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الرقابة
بحوزتها باروكة.. ضبط سيدة أعلنت عن نفسها لممارسة الفسق بالإسكندرية عبر تطبيقات الهواتف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز

إسلام مقلد

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك بالهدف الاول من رأسية متقنة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء من عرضية ناصر منسي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73 بعد تلقيه كرة من محمد السيد.

وبعد تسجيل السعيد الهدف قلص لاعب كايزر تشيفز جلودي ليليبو النتيجة بالهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 74.

وبدأ اللقاء بضغط مكثف من الزمالك على مرمى كايزر تشيفز، واهدر أحمد شريف فرصة محققة للتسجيل للأبيض مع بداية اللقاء لكن كرته خرجت أعلى المرمى، وبعد ذلك أهدر ناصر منسي فرص محققة للتهديف من تسديدة قوية ولكن أيضا الكرة خرجت قوية أعلى المرمى، وجاء دور عدي الدباغ في إهدار الفرص وتصدى لكرته حارس مرمى كايزر تشيفز.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 11 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، توقف رصيد كايزر تشيفز عند النقطة 10 ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي خاض به الأبيض مباراة كايزر تشيفز التي انطلقت في السادسة مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.


الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية كأس الكونفدرالية الإفريقية كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية

