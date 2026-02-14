أرقام قبل الأقدام.. كايزر تشيفز يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية

تتجه أنظار جماهير القلعة البيضاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك وكايزر تشيفز في السادسة مساء اليوم السبت على استاد السويس بالإسماعيلية ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتكشف الأرقام عن تقارب واضح في القيمة التسويقية للفريقين، إذ تبلغ قيمة الزمالك 14.80 مليون يورو، مقابل 16.65 مليون يورو لكايزر تشيفز، ما يعكس حجم التنافس المنتظر داخل المستطيل الأخضر.

معتمد جمال يرفع شعار «التركيز حتى النهاية»

حرص معتمد جمال المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مطولة مع لاعبيه قبل اللقاء، شدد خلالها على ضرورة الحفاظ على التركيز الكامل منذ صافرة البداية وحتى الدقيقة الأخيرة مع تجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تكلف الفريق كثيرًا في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وطالب المدير الفني لاعبيه باستثمار أنصاف الفرص أمام المرمى، مؤكدًا أن المواجهة بمثابة نهائي مبكر، وأن الفوز هو الخيار الوحيد لحسم بطاقة التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

دفعة معنوية قبل الحسم

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على سموحة بهدف دون رد في مباراة مؤجلة بالدوري المصري، وهي النتيجة التي عززت الثقة داخل صفوف الفريق منذ تولي معتمد جمال المهمة بشكل مؤقت في 7 يناير الماضي، حيث قدم تجربة إيجابية حتى الآن.

صراع الصدارة في المجموعة الرابعة

تكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل اشتعال سباق التأهل إذ يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلف كايزر تشيفز المتصدر بـ10 نقاط فيما يأتي المصري البورسعيدي ثالثًا بـ7 نقاط قبل مواجهته أمام زيسكو يونايتد الزامبي.

كان كايزر تشيفز قد اعتلى القمة عقب فوزه في الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، بينما تراجع الزمالك إلى الوصافة بعد خسارته أمام زيسكو، ليبقى الحسم مؤجلًا حتى صافرة نهاية الجولة الأخيرة.

تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل الذي سيخوض به مباراة كايزر تشيفز ، المقرر لها فى السادسة مساء اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

ـ حراسة المرمى : مهدي سليمان.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

ـ خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

ـ خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري