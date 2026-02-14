قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
رياضة

أرقام قبل الأقدام.. كايزر تشيفز يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية

الزمالك وكايزر تشيفز
الزمالك وكايزر تشيفز
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار جماهير القلعة البيضاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك وكايزر تشيفز في السادسة مساء اليوم السبت على استاد السويس بالإسماعيلية ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتكشف الأرقام عن تقارب واضح في القيمة التسويقية للفريقين، إذ تبلغ قيمة الزمالك 14.80 مليون يورو، مقابل 16.65 مليون يورو لكايزر تشيفز، ما يعكس حجم التنافس المنتظر داخل المستطيل الأخضر.

معتمد جمال يرفع شعار «التركيز حتى النهاية»

حرص معتمد جمال المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مطولة مع لاعبيه قبل اللقاء، شدد خلالها على ضرورة الحفاظ على التركيز الكامل منذ صافرة البداية وحتى الدقيقة الأخيرة مع تجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تكلف الفريق كثيرًا في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وطالب المدير الفني لاعبيه باستثمار أنصاف الفرص أمام المرمى، مؤكدًا أن المواجهة بمثابة نهائي مبكر، وأن الفوز هو الخيار الوحيد لحسم بطاقة التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

دفعة معنوية قبل الحسم

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على سموحة بهدف دون رد في مباراة مؤجلة بالدوري المصري، وهي النتيجة التي عززت الثقة داخل صفوف الفريق منذ تولي معتمد جمال المهمة بشكل مؤقت في 7 يناير الماضي، حيث قدم تجربة إيجابية حتى الآن.

صراع الصدارة في المجموعة الرابعة

تكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل اشتعال سباق التأهل إذ يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلف كايزر تشيفز المتصدر بـ10 نقاط فيما يأتي المصري البورسعيدي ثالثًا بـ7 نقاط قبل مواجهته أمام زيسكو يونايتد الزامبي.

كان كايزر تشيفز قد اعتلى القمة عقب فوزه في الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، بينما تراجع الزمالك إلى الوصافة بعد خسارته أمام زيسكو، ليبقى الحسم مؤجلًا حتى صافرة نهاية الجولة الأخيرة.

تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل الذي سيخوض به مباراة كايزر تشيفز ، المقرر لها فى السادسة مساء اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

ـ حراسة المرمى : مهدي سليمان.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

ـ خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

ـ خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري

استاد السويس الزمالك كايزر تشيفز الزمالك وكايزر تشيفز بطولة الكونفدرالية الأفريقية معتمد جمال

