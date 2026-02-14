سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية

أكدت سويسرا أنها ستستضيف الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، بوساطة سلطنة عمان.

وأفادت وكالة رويترز بأن الثلاثاء المقبل سيشهد جولة محادثات أمريكية إيرانية جديدة بمشاركة ويتكوف وكوشنر في جنيف.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يحسم أمره بعد بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران.



وقالت نيويورك تايمز، إن الخيارات العسكرية التي يدرسها ترامب تشمل اتخاذ إجراء عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15إي" إلى المنطقة، مضيفة أن البنتاجون يستغل الوقت لاستكمال بناء الأسطول الذي أعلن ترامب اتجاهه نحو إيران.

وفي وقت سابق، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره بأن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنجح المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنهم سينجحون. وإذا لم ينجحوا، فسيكون يومًا عصيبًا لإيران".

يأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط وسط التوترات المستمرة مع إيران.

وأُبلغت مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس فورد" بمغادرتها منطقة الكاريبي وتوجهها إلى الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على القرار.