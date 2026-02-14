وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا

جدد بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، موقف بلاده الرافض لأي تدخل خارجي في سياسات بودابست، وذلك ردًا على تصريحات فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

وجاءت تصريحات سيارتو؛ بعد أن انتقد زيلينسكي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، متهماً إياه بالتركيز على مظهره الشخصي بدلا تعزيز قدرات الجيش، في إشارة إلى رفض بودابست دعم التسلح الأوكراني.

وكتب سيارتو، عبر صفحته على "فيسبوك": زيلينسكي لا يفهم على الإطلاق: أوكرانيا تدافع عن نفسها، وليس عنا.. لن نعطي أموال الهنجاريين، ولن نسمح لهم بسحبنا إلى حربهم، ولن نرسل شبابنا إلى الجبهة الأوكرانية".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين بودابست وكييف توتراً متزايداً، حيث اتهم سيارتو، زيلينسكي، بمحاولة التدخل في الانتخابات المجرية المقبلة في أبريل، لدعم حزب المعارضة والمضي في "إرسال أموال الهنغاريين إلى النظام الأوكراني وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكد أوربان أن "الأجهزة الأمنية الأوكرانية تعمل باستمرار على الأراضي الهنغارية بدعم من بروكسل بهدف التأثير على السياسة الداخلية، والقوتان مهتمتان بتغيير السلطة في البلاد".