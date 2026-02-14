قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
مبحبش المبررات .. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك
صدام سياسي في إسرائيل.. هرتسوج يطالب نتنياهو بتوضيح عاجل عن تصريحات ترامب بشأن العفو
رياضة

مبحبش المبررات .. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
حسن العمدة

 أبدى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية  الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" المباراة كانت صعبة جدًا، وأخطرت اللاعبين بذلك خاصة وأن كايزر تشيفز تابعنا في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري".

وواصل :" حرصنا على بذل أقصى جهد في لقاء اليوم والظهور بأفضل صورة، وواجهنا منافسًا قويًا وحصل على راحة أكثر من الزمالك قبل مباراة اليوم".

وأضاف :" لا أريد أن أتحدث عن مبررات أو أعذار رغم الضغوطات الصعبة على الفريق والجهاز الفني في الفترة الأخيرة، ودائمًا أصرح بأن الفريق لاينقصه أي لاعب، و أن الزمالك من أفضل الفرق في مصر، وليس معنى عدم إبرام صفقات في يناير بسبب إيقاف القيد أن الفريق به نواقص".

وتابع المدير الفني:" نحاول أن نحصل على أفضل شيء من كل لاعب خلال كل مباراة، وفي مباراة اليوم كان من الممكن أن نحرز 4 أهداف في الشوط الأول".

وواصل :" بيزيرا لعب في مركز صانع الألعاب خلال آخر مباراتين في ظل غياب عبد الله السعيد وظهر بشكل مميز، وقمنا باتباع سياسة التدوير في المباريات، وأحمد شريف لم يبدأ في اللقاء السابق أمام سموحة وشارك اليوم، كما دفعنا بسبعة لاعبين جدد في لقاء الدوري الأخير".

وتابع معتمد جمال:" اعتمدنا على اللعب في العمق وتدربنا عليه بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ووضعنا خطة لكل اللاعبين المصابين وهناك من عاد للمشاركة بشكل تدريجي، ونضع في حساباتنا السن والإصابة وعدد دقائق اللعب".

وأضاف:" جمهور الزمالك هو الأفضل على الإطلاق، ونسعى لرد الجميل وهذا أقل ما نقدمه لهم، لأن أي جمهور في العالم مع تراجع النتائج يغيب عن المباريات إلا جمهور الزمالك الذي يتواجد بكثافة".

وواصل:" أسعد لحظة في حياتي عندما هتفت لي جماهير الزمالك لأنهم أصحاب فضل على معتمد جمال،  وعندما أكون حزينًا اشاهد هتفات الجماهير لي".

وتابع المدير الفني:" من الوارد عودة أحمد فتوح ومحمود بنتايج خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر، وسنقيم جاهزية الثنائي قبل المباراة".

وأضاف معتمد جمال: "اللاعبون الناشئون سيكون لهم دور خلال الفترة المقبلة حتى بعد عودة المصابين للفريق، ومن الممكن أن نستغلهم في عدة مراكز، وناشئو الزمالك يستحقون نظرة دائمة، وسيكونون إضافة كبيرة مع الصفقات خلال المواسم المقبلة".

وواصل: "تواجد رموز الزمالك اليوم في المباراة ليس غريبًا عليهم، وأغلبهم يتحدثون معي بشكل يومي، وأشكرهم على حضورهم اليوم. وإذا كانت مباراة اليوم في القاهرة لزادت أعداد الحضور منهم، وأشكرهم جميعًا على دعمهم وتواصلهم، وهذا ليس بغريب عنهم".

واختتم معتمد جمال قائلًا: "الفريق ظهر بشكل جيد على المستوى البدني خلال الفترة الماضية، بالرغم من ضغط المباريات الذي لا يسمح لنا بالوقت الكافي للعمل".

