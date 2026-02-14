مبحبش المبررات .. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك

أبدى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" المباراة كانت صعبة جدًا، وأخطرت اللاعبين بذلك خاصة وأن كايزر تشيفز تابعنا في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري".

وواصل :" حرصنا على بذل أقصى جهد في لقاء اليوم والظهور بأفضل صورة، وواجهنا منافسًا قويًا وحصل على راحة أكثر من الزمالك قبل مباراة اليوم".

وأضاف :" لا أريد أن أتحدث عن مبررات أو أعذار رغم الضغوطات الصعبة على الفريق والجهاز الفني في الفترة الأخيرة، ودائمًا أصرح بأن الفريق لاينقصه أي لاعب، و أن الزمالك من أفضل الفرق في مصر، وليس معنى عدم إبرام صفقات في يناير بسبب إيقاف القيد أن الفريق به نواقص".

وتابع المدير الفني:" نحاول أن نحصل على أفضل شيء من كل لاعب خلال كل مباراة، وفي مباراة اليوم كان من الممكن أن نحرز 4 أهداف في الشوط الأول".

وواصل :" بيزيرا لعب في مركز صانع الألعاب خلال آخر مباراتين في ظل غياب عبد الله السعيد وظهر بشكل مميز، وقمنا باتباع سياسة التدوير في المباريات، وأحمد شريف لم يبدأ في اللقاء السابق أمام سموحة وشارك اليوم، كما دفعنا بسبعة لاعبين جدد في لقاء الدوري الأخير".

وتابع معتمد جمال:" اعتمدنا على اللعب في العمق وتدربنا عليه بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ووضعنا خطة لكل اللاعبين المصابين وهناك من عاد للمشاركة بشكل تدريجي، ونضع في حساباتنا السن والإصابة وعدد دقائق اللعب".

وأضاف:" جمهور الزمالك هو الأفضل على الإطلاق، ونسعى لرد الجميل وهذا أقل ما نقدمه لهم، لأن أي جمهور في العالم مع تراجع النتائج يغيب عن المباريات إلا جمهور الزمالك الذي يتواجد بكثافة".

وواصل:" أسعد لحظة في حياتي عندما هتفت لي جماهير الزمالك لأنهم أصحاب فضل على معتمد جمال، وعندما أكون حزينًا اشاهد هتفات الجماهير لي".

وتابع المدير الفني:" من الوارد عودة أحمد فتوح ومحمود بنتايج خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر، وسنقيم جاهزية الثنائي قبل المباراة".

وأضاف معتمد جمال: "اللاعبون الناشئون سيكون لهم دور خلال الفترة المقبلة حتى بعد عودة المصابين للفريق، ومن الممكن أن نستغلهم في عدة مراكز، وناشئو الزمالك يستحقون نظرة دائمة، وسيكونون إضافة كبيرة مع الصفقات خلال المواسم المقبلة".

وواصل: "تواجد رموز الزمالك اليوم في المباراة ليس غريبًا عليهم، وأغلبهم يتحدثون معي بشكل يومي، وأشكرهم على حضورهم اليوم. وإذا كانت مباراة اليوم في القاهرة لزادت أعداد الحضور منهم، وأشكرهم جميعًا على دعمهم وتواصلهم، وهذا ليس بغريب عنهم".

واختتم معتمد جمال قائلًا: "الفريق ظهر بشكل جيد على المستوى البدني خلال الفترة الماضية، بالرغم من ضغط المباريات الذي لا يسمح لنا بالوقت الكافي للعمل".

وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية. بنادي الزمالك سعادته بالفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" المباراة كانت صعبة جدًا، وأخطرت اللاعبين بذلك خاصة وأن كايزر تشيفز تابعنا في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري".

وواصل :" حرصنا على بذل أقصى جهد في لقاء اليوم والظهور بأفضل صورة، وواجهنا منافسًا قويًا وحصل على راحة أكثر من الزمالك قبل مباراة اليوم".

وأضاف :" لا أريد أن أتحدث عن مبررات أو أعذار رغم الضغوطات الصعبة على الفريق والجهاز الفني في الفترة الأخيرة، ودائمًا أصرح بأن الفريق لاينقصه أي لاعب، و أن الزمالك من أفضل الفرق في مصر، وليس معنى عدم إبرام صفقات في يناير بسبب إيقاف القيد أن الفريق به نواقص".



وتابع المدير الفني:" نحاول أن نحصل على أفضل شيء من كل لاعب خلال كل مباراة، وفي مباراة اليوم كان من الممكن أن نحرز 4 أهداف في الشوط الأول".

وواصل :" بيزيرا لعب في مركز صانع الألعاب خلال آخر مباراتين في ظل غياب عبد الله السعيد وظهر بشكل مميز، وقمنا باتباع سياسة التدوير في المباريات، وأحمد شريف لم يبدأ في اللقاء السابق أمام سموحة وشارك اليوم، كما دفعنا بسبعة لاعبين جدد في لقاء الدوري الأخير".

وتابع معتمد جمال:" اعتمدنا على اللعب في العمق وتدربنا عليه بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ووضعنا خطة لكل اللاعبين المصابين وهناك من عاد للمشاركة بشكل تدريجي، ونضع في حساباتنا السن والإصابة وعدد دقائق اللعب".

وأضاف:" جمهور الزمالك هو الأفضل على الإطلاق، ونسعى لرد الجميل وهذا أقل ما نقدمه لهم، لأن أي جمهور في العالم مع تراجع النتائج يغيب عن المباريات إلا جمهور الزمالك الذي يتواجد بكثافة".

وواصل:" أسعد لحظة في حياتي عندما هتفت لي جماهير الزمالك لأنهم أصحاب فضل على معتمد جمال، وعندما أكون حزينًا اشاهد هتفات الجماهير لي".

وتابع المدير الفني:" من الوارد عودة أحمد فتوح ومحمود بنتايج خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر، وسنقيم جاهزية الثنائي قبل المباراة".

وأضاف معتمد جمال: "اللاعبون الناشئون سيكون لهم دور خلال الفترة المقبلة حتى بعد عودة المصابين للفريق، ومن الممكن أن نستغلهم في عدة مراكز، وناشئو الزمالك يستحقون نظرة دائمة، وسيكونون إضافة كبيرة مع الصفقات خلال المواسم المقبلة".

وواصل: "تواجد رموز الزمالك اليوم في المباراة ليس غريبًا عليهم، وأغلبهم يتحدثون معي بشكل يومي، وأشكرهم على حضورهم اليوم. وإذا كانت مباراة اليوم في القاهرة لزادت أعداد الحضور منهم، وأشكرهم جميعًا على دعمهم وتواصلهم، وهذا ليس بغريب عنهم".

واختتم معتمد جمال قائلًا: "الفريق ظهر بشكل جيد على المستوى البدني خلال الفترة الماضية، بالرغم من ضغط المباريات الذي لا يسمح لنا بالوقت الكافي للعمل".



وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.