فتحي سند يتغني بالزمالك: أداء رجولي يقلب الموازين الفنية

عبر الناقد الرياضي فتحي سند عن سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، على كايزر تشيفز وتأهله إلى دور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "الزمالك " عملها " ..واطاح بكايزر تشيفز ..من على قمة المجموعة الى خارج الكونفدرالية ..ليصعد المصرى ..اداء زملكاوى رجولى يقلب الموازين الفنية ..ويكتب فصلا جديدا.. فى كتاب كرة القدم تحت عنوان :" عالاصل ..دور ..فوز غالى ..وراءه جهود كبيرة ..وجماهير خارقة ..ومعتمد جمال ..وتاهل مستحق لرجال المصرى ا..والكوكى ..وجماهير بورسعيد العظيمة".

وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.