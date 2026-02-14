مهيب عبد الهادي يحتفل بتأهل الزمالك والمصري لدور الـ 8 في الكونفدرالية

تأهل فريق الزمالك إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ بعد فوزه المستحق على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس.

مهيب عبد الهادي يهنئ الزمالك بالتأهل لـ دور الـ 8 بالكونفدرالية

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "مبرووووووك صعود الزمالك والمصري إلى دور الـ 8 في الكونفدرالية الأفريقية".

وخاض الزمالك، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- الزمالك 11 نقطة

2- المصري 10 نقاط

3- كايزر تشيفز 10 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

وتأهل المصري البورسعيدي في نفس المجموعة، على حساب كايزر تشفيز، بفضل فارق الأهداف - بعد التعادل في رصيد النقاط- خاصة أنهما تساويا في المواجهات المباشرة، إذ فاز كل فريق على الآخر بنتيجة 2-1.

ويملك المصري فارق أهداف (+2 هدفين) بعد تسجيل 9 أهداف، واستقبال 7، في حين لدى كايزر تشيفز فارق أهداف (+هدف واحد)، بتسجيل 7 أهداف واستقبال 6.