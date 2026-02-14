محاولة للتعدي على القوات من محكوم عليه وأقاربه.. الداخلية تكشف حقيقة اقتحام منزل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وزوجته، مدعين قيام رجال الشرطة بمركز شرطة قويسنا في المنوفية، باقتحام مسكنهما، والتعدي عليهم، وضبط نجليه، وتلفيق قضايا مخدرات لهما.

وبالفحص؛ تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وتبين أنه بتاريخ 12 فبراير الجاري، ووفقاً لإجراءات مقننة؛ تم استهداف نجل المذكور (عاطل ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا، بإجمالي مُدد حبس 7 سنوات)، وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو- فرد خرطوش).

وفي أثناء اصطحاب المذكور للخروج من المسكن؛ قام بعض ذويه بمحاولة التعدي على القوات، وأمكن السيطرة على الموقف، وتم ضبط شقيق المتهم، ونجل شقيقه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.