آلانيا سبور يفوز علي قونيا بالدوري التركي

واصل فريق قونيا سبور سلسلة نتائجه السلبية بالخسارة 1 / 2 خارج ملعبه أمام آلانيا سبور ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم، اليوم السبت.

أنهى آلانيا الشوط الأول متقدما بهدف روان في الدقيقة 37، وأضاف فلوران هاديرجيوناي الهدف الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وبعدها قلص قونيا سبور الفارق بهدف وحيد سجله إنيس باردي في الدقيقة 83.

حقق آلانيا سبور فوزه الأول في آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويتقدم للمركز العاشر في جدول الترتيب.

أما قونيا سبور تلقى خسارته الثانية مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس جولات، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة، ويبقى في المركز الرابع عشر.