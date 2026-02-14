نشأت الديهي: آبي أحمد يلعب بالنار ويسعى لتفخيخ القرن الأفريقي

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، التصريح الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أشار فيه إلى أنه لن يتنازل عن وجود منفذ بحري لإثيوبيا على البحر الأحمر وأن وصولها لهذا المنفذ هو الضمانة الوحيدة لاستقرار القرن الأفريقي.

وعلق "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "آبي أحمد يهدد الأفارقة لو موفرتوش منفذ بحري على البحر الأحمر يبقى المنطقة هتولع".

وقال: "ما يقوله آبي أحمد بلطجة سياسية هو بيقول عايز منفذ على البحر عايز منفذ بالقوة ويبرر ذلك بأن اريتريا كانت جزء من إثيوبيا واستقرت نتيجة الحرب الأهلية والعرقيات".

وأضاف: "ما يطالب به آبي أحمد مخالف للقانون الدولي ويفتح باب للنزاع، فهو يدعو إلى امبريالية افريقية وتفخيخ القرن الإفريقي بسبب إصراره على أن يكون لإثيوبيا منفذ في البحر الأحمر".

وتابع : "هذا التصريح غير موفق وينم على عقلية استعمارية لدى آبي أحمد وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا، آبي أحمد يعبث بالنار فكرة أن يأخذ منفذ بحري بالقوة يفتح الباب على مصراعيه لكل دولة حبيسة أن تحذو حذوه".

وقال: "’أبي أحمد خدع من منحوه جائزة نوبل للسلام وأنا أتحدث للرئيس ترامب كنت تطمح في الجائزة، وأقول لك هي ليست من قدرك لأنها منحت لأناس يشعلوا حروب مثل آبي أحمد ولو كان الأمر بيدي لسحبت جائزة نوبل منه".