أدعية استقبال رمضان 2026 وعبارات تهنئة مكتوبة وجديدة لفيسبوك.. أدعية شهر رمضان مكتوبة وجديدة 2026 هي موضوع مهم لآلاف المواطنين الذين يستعدون لاستقبال شهر رمضان الفضيل، لتهنئة بعضهم بعضا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، لتبادل التهاني لنيل الرحمات والمغفرة المطلوبة من الله في هذا الشهر المبارك.

أدعية شهر رمضان 2026

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ”، دعاء نبوي يستحب ترديده طلبا لبلوغ شهر رمضان بالصحة والعافية، والاستعداد للصيام والقيام والطاعة.

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ”، دعاء يقال عند دخول الشهر الكريم، نسأل الله فيه الأمن والإيمان والقبول والرضا.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا”، وتعد من أعظم أدعية رمضان، خاصة في العشر الأواخر، وهو دعاء جامع للمغفرة وستر الذنوب.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء”، دعاء عظيم يظهر الافتقار إلى رحمة الله الواسعة، وطلب العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

أدعية شهر رمضان مكتوبة

يبحث كثير من المواطنين عن أدعية رمضان قصيرة يسهل حفظها وترديدها، ومن أفضل الأدعية ما ورد في القرآن الكريم: "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ".

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ»

أدعية مغفرة الذنوب

يستحب الإكثار من دعاء رمضان مكتوب في مختلف الأوقات، خاصة وقت الإفطار وقيام الليل، ومن أهم هذه الأدعية:

اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال".

"اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات".

"اللهم اجعل رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار".

"اللهم ارزقنا في رمضان القبول والتوفيق والصحة والعافية".

"اللهم احفظ بلاد المسلمين، وارزقهم الأمن والاستقرار والسلام.

"اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا من عتقائك من النار".

-«اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب، وشفاعة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم، وحسن الختام».