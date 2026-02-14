قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خفض أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الإدخار لمدة سنة
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
أصل الحكاية

أدعية استقبال رمضان 2026 وعبارات تهنئة مكتوبة وجديدة لفيسبوك

أدعية استقبال رمضان 2026 وعبارات تهنئة مكتوبة وجديدة لفيسبوك
أدعية استقبال رمضان 2026 وعبارات تهنئة مكتوبة وجديدة لفيسبوك
عبد الفتاح تركي

أدعية استقبال رمضان 2026 وعبارات تهنئة مكتوبة وجديدة لفيسبوك.. أدعية شهر رمضان مكتوبة وجديدة 2026 هي موضوع مهم لآلاف المواطنين الذين يستعدون لاستقبال شهر رمضان الفضيل، لتهنئة بعضهم بعضا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، لتبادل التهاني لنيل الرحمات والمغفرة المطلوبة من الله في هذا الشهر المبارك. 

أدعية شهر رمضان 2026

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ”، دعاء نبوي يستحب ترديده طلبا لبلوغ شهر رمضان بالصحة والعافية، والاستعداد للصيام والقيام والطاعة.

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ”، دعاء يقال عند دخول الشهر الكريم، نسأل الله فيه الأمن والإيمان والقبول والرضا.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا”، وتعد من أعظم أدعية رمضان، خاصة في العشر الأواخر، وهو دعاء جامع للمغفرة وستر الذنوب.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء”، دعاء عظيم يظهر الافتقار إلى رحمة الله الواسعة، وطلب العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

أدعية شهر رمضان مكتوبة

يبحث كثير من المواطنين عن أدعية رمضان قصيرة يسهل حفظها وترديدها، ومن أفضل الأدعية ما ورد في القرآن الكريم: "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ".

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ»

أدعية مغفرة الذنوب

يستحب الإكثار من دعاء رمضان مكتوب في مختلف الأوقات، خاصة وقت الإفطار وقيام الليل، ومن أهم هذه الأدعية:

اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال".

"اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات".

"اللهم اجعل رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار".

"اللهم ارزقنا في رمضان القبول والتوفيق والصحة والعافية".

"اللهم احفظ بلاد المسلمين، وارزقهم الأمن والاستقرار والسلام.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

"اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا من عتقائك من النار".

-«اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب، وشفاعة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم، وحسن الختام».

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

التطبيق

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

صورة من اللقاء

مي عمر

نيوكاسل يونايتد

بالصور

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

