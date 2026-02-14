قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو ودرجات الحرارة في بداية شهر رمضان

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت و عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط قوى لـ الرياح  تتراوح سرعتها من ( 50 إلى 60 ) كم / س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

بعد العاصفة الترابية بالأمس.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة طقس بداية رمضان

أكددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس شهدنا  أجواء غير مستقرة في الأحوال الجوية، خاصة بعد وجود  عاصفة ترابية  ونشاط قوي للرياح ورؤية افقية تكانت غير واضحة على معظم محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ًصباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن اليوم قل تأثير العاصفة الترابية بشكل كبير، خاصة مع قلة نشاط الرياح مقارنة بالأمس، مؤكدة أن سرعات الرياح أقل من 30 كم في الساعة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الأحوال الجوية اليوم مستقرة ، مؤكدة أن ارتفاع درجة الحراة مستمر معنا، خاصة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال  فترة النهار تصل ما بين 25 و 26 درجة مئوية وهو اعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت منار غانم إلى أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الأمواج سيصل ما ين 2 إلى 3 متر، مؤكدة أنه مع بدايات شهر رمضان ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية 

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وأتربة في بعض المناطق


أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس تقلبات جوية وعاصفة ترابية ورياح قوية بسرعة 80 كيلو متر في الساعة.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي، مقدمة صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم محافظات شمال البلاد والوجه البحري وشمال الصعيد تأثرت بالأتربة الكثيفة ، موضحة أنه يوم أمس شهد انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر وهو ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحة أن سرعة الرياح بدأت تتراجع في الليل.


وتابعت أن اليوم الأجواء مستقرة في معظم أنحاء الجمهورية ولكن تبقى هناك بقايا أتربة عالقة منذ الأمس ولكنها لن تكون مثل الأمس ويصحبها انخفاض الرؤية الأفقية.


وأشارت إلى أن درجات الحرارة منخفضة مقارنة بالأمس بمعدل 3 درجات ولكنها تبقى أيضًا أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 5 درجات.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الرياح الرؤية الأفقية محافظات الجمهورية

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمائة عام

جمعية علماء أهل السنة بكيرلا تحتفي بمرور قرن على تأسيسها

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

