الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو ودرجات الحرارة في بداية شهر رمضان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت و عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط قوى لـ الرياح تتراوح سرعتها من ( 50 إلى 60 ) كم / س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

بعد العاصفة الترابية بالأمس.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة طقس بداية رمضان

أكددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس شهدنا أجواء غير مستقرة في الأحوال الجوية، خاصة بعد وجود عاصفة ترابية ونشاط قوي للرياح ورؤية افقية تكانت غير واضحة على معظم محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ًصباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن اليوم قل تأثير العاصفة الترابية بشكل كبير، خاصة مع قلة نشاط الرياح مقارنة بالأمس، مؤكدة أن سرعات الرياح أقل من 30 كم في الساعة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الأحوال الجوية اليوم مستقرة ، مؤكدة أن ارتفاع درجة الحراة مستمر معنا، خاصة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تصل ما بين 25 و 26 درجة مئوية وهو اعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت منار غانم إلى أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الأمواج سيصل ما ين 2 إلى 3 متر، مؤكدة أنه مع بدايات شهر رمضان ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وأتربة في بعض المناطق



أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس تقلبات جوية وعاصفة ترابية ورياح قوية بسرعة 80 كيلو متر في الساعة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي، مقدمة صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم محافظات شمال البلاد والوجه البحري وشمال الصعيد تأثرت بالأتربة الكثيفة ، موضحة أنه يوم أمس شهد انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر وهو ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحة أن سرعة الرياح بدأت تتراجع في الليل.



وتابعت أن اليوم الأجواء مستقرة في معظم أنحاء الجمهورية ولكن تبقى هناك بقايا أتربة عالقة منذ الأمس ولكنها لن تكون مثل الأمس ويصحبها انخفاض الرؤية الأفقية.



وأشارت إلى أن درجات الحرارة منخفضة مقارنة بالأمس بمعدل 3 درجات ولكنها تبقى أيضًا أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 5 درجات.