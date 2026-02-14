وزيرة الإسكان تصدر توجيهات لرؤساء المدن بمنع الظواهر العشوائية وتنظيم مواقف الميكروباصات ومنع أي وقوف عشوائي

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان ظهور المدن بالمظهر الحضاري اللائق، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في تنميتها ويحقق جودة الحياة للمواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط داخل المدن الجديدة.



وشددت وزيرة الإسكان على تكثيف الحملات اليومية للتعامل الفوري مع أية ظواهر عشوائية قد تؤثر على الصورة الحضارية للمدن الجديدة، حيث أكدت ضرورة منع أي ممارسات غير قانونية تتعلق بانتظار المركبات في الطرق العامة، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الطرق العامة، هذا بجانب تنظيم مواقف الميكروباصات ومنع أي وقوف عشوائي، بما يضمن تنظيم عملية الانتظار بشكل حضاري ومنضبط، ويحفظ حقوق المواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العام مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة دائمة، لافتة إلى أن المدن الجديدة تمثل واجهة عمرانية حديثة للدولة المصرية، ولن يُسمح بأي ممارسات تخل بالنظام العام أو تمس بحقوق المواطنين.

كما شددت الوزيرة على انتظام الخدمات العامة للسكان، وضرورة الاهتمام بالنظافة، وأعمال تنسيق الموقع، ومنع مخالفات البناء في مهدها، والتعامل بحسم معها، لافتة إلى أن كل هذه التكليفات ستكون عوامل مؤثرة في تقييمات رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

كما كلفت بضرورة الاهتمام بالتواصل المستمر مع السكان، والاستماع إلى شكواهم، والعمل على حلها، وكذا الشكاوى التي تصل إلكترونيا، فهدفنا جميعًا خدمة المواطن، وتيسير وصول الخدمات بجودة عالية للسكان.