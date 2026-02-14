قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميلوني: مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على أفريقيا آمنة ومزدهرة
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
وزيرة الإسكان تتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» وتتابع أعمال المرافق بمدينة حدائق العاصمة

جانب من الجولة
آية الجارحي

في أولى زياراتها التفقدية عقب توليها مسئولية وزارة الإسكان، قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد مشروع “سكن كل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة التشطيبات بالمشروع.

 رافقها نائبا الوزيرة الدكتور وليد عباس للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران للمرافق، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وأكدت الوزيرة خلال الزيارة أن مشروع “سكن كل المصريين” يمثل أحد أهم مشروعات الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن كريم وآمن لكل مواطن، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي متابعتها الدورية لتنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لأعلى المواصفات الفنية، وكذلك عملية تسليم الوحدات للمواطنين المستفيدين، خصوصًا ما أثير بشأن تأخر تسليم الحاجزين لوحداتهم السكنية ضمن الإعلان الرابع عشر، حيث إن زيارة اليوم جاءت لأكبر موقع يتضمن وحدات بالإعلان الرابع عشر لدفع الأعمال وتذليل أية عقبات تواجهها للانتهاء منه، وتسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت.

وتفقدت المهندسة راندة المنشاوي الوحدات السكنية التي تم وجارٍ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، واستمعت إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث إن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ وقد تم الانتهاء من تنفيذ 59892 وحدة وجارٍ تنفيذ 60294 وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، حيث تتوافر خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

كما اطلعت الوزيرة خلال الزيارة على الخطة والجدول الموضوع لتسليم الوحدات للحاجزين وموقف التسليمات الجارية للمواطنين، وتفقدت نموذجين لوحدتين تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بهما، مشيدة بمستوى التشطيبات الداخلية للوحدات. 

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، إلى جانب مراجعة أعمال تنسيق الموقع العام والخدمات الأساسية بالمشروع، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة.

كما تفقدت وزيرة الإسكان، أعمال رصف الطرق بمحور R2، وتركيب البلدورات الخرسانية، مع ضبط مناسيب التسويات للطرق الداخلية، وتسوية طبقة الأساس (الطبقة التحتية) للرصف، لضمان متانة التأسيس واستقرار الطريق على المدى الطويل، ولخدمة المشروعات السكنية بالكامل.

الإسكان وزارة الإسكان سكن كل المصريين حدائق العاصمة

