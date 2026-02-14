وزيرة الإسكان تتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» وتتابع أعمال المرافق بمدينة حدائق العاصمة

في أولى زياراتها التفقدية عقب توليها مسئولية وزارة الإسكان، قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد مشروع “سكن كل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة التشطيبات بالمشروع.

رافقها نائبا الوزيرة الدكتور وليد عباس للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران للمرافق، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وأكدت الوزيرة خلال الزيارة أن مشروع “سكن كل المصريين” يمثل أحد أهم مشروعات الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن كريم وآمن لكل مواطن، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي متابعتها الدورية لتنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لأعلى المواصفات الفنية، وكذلك عملية تسليم الوحدات للمواطنين المستفيدين، خصوصًا ما أثير بشأن تأخر تسليم الحاجزين لوحداتهم السكنية ضمن الإعلان الرابع عشر، حيث إن زيارة اليوم جاءت لأكبر موقع يتضمن وحدات بالإعلان الرابع عشر لدفع الأعمال وتذليل أية عقبات تواجهها للانتهاء منه، وتسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت.

وتفقدت المهندسة راندة المنشاوي الوحدات السكنية التي تم وجارٍ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، واستمعت إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث إن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ وقد تم الانتهاء من تنفيذ 59892 وحدة وجارٍ تنفيذ 60294 وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، حيث تتوافر خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

كما اطلعت الوزيرة خلال الزيارة على الخطة والجدول الموضوع لتسليم الوحدات للحاجزين وموقف التسليمات الجارية للمواطنين، وتفقدت نموذجين لوحدتين تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بهما، مشيدة بمستوى التشطيبات الداخلية للوحدات.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، إلى جانب مراجعة أعمال تنسيق الموقع العام والخدمات الأساسية بالمشروع، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة.

كما تفقدت وزيرة الإسكان، أعمال رصف الطرق بمحور R2، وتركيب البلدورات الخرسانية، مع ضبط مناسيب التسويات للطرق الداخلية، وتسوية طبقة الأساس (الطبقة التحتية) للرصف، لضمان متانة التأسيس واستقرار الطريق على المدى الطويل، ولخدمة المشروعات السكنية بالكامل.