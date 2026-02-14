استاذ بهندسة القاهرة يكشف تفاصيل المرحلة الثانية بالخط الرابع لمترو الأنفاق

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يمثل خطوة كبيرة في تطوير منظومة النقل في القاهرة، مشيرًا إلى أنه يربط أقصى شرق العاصمة بأقصى غربها ويخدم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال عبدالله أبو خضرة، خلال لقاء له ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، إن المرحلة الأولى للخط تشمل 17 محطة على امتداد 19 كيلومترًا، بدءًا من غرب الطريق الدائري بمدينة الفردوس بالسادس من أكتوبر وصولًا إلى الفسطاط، متقاطعة مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح.

وأضاف أن الخط الرابع سيمتد مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ليشكل ربطًا رئيسيًا بين مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويوفر خدمة نقل فعالة لمناطق مثل الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة.

وأشار أبو خضرة إلى أن الخط الرابع يتقاطع مع جميع خطوط النقل الحديثة، بما في ذلك المونوريل غرب النيل، والخطوط الأول والثاني والثالث لمترو الأنفاق، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف لإنشاء شبكة نقل متكاملة تجعل المترو العمود الفقري للنقل في القاهرة.