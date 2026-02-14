رئيس الوزراء: بدأنا التجريب التشغيلي لمنظومة رقمية لإنهاء الكارت الورقي وتيسير إجراءات السفر والوصول

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره للجهود التي يبذلها قيادات وزارة الطيران المدني، في تطوير منظومة المطارات المصرية، مشيرا إلى أن كسر مطار القاهرة حاجز 111 ألف راكب خلال اليوم، يضع على عاتقنا ضرورة انجاز إنهاء مبنى الركاب 4 الجديد بالمطار.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مصر للطيران بصالة 4 في مطار القاهرة الدولي بمناسبة تسلم أول طائرة من صفقة تضم 16 طائرة من طراز إيرباص A350-900، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف رئيس الوزراء ، قائلا: نحتاج للتخلص بصورة نهائية، لتحسين وإسراع تقديم الخدمات للمسافرين القادمين إلى مصر، أو المسافرين منها، من فكرة الكارت الورقي الذي هو كارت السفر أو الوصول، وأعلن – وأنا أتابع مع معالي وزير الطيران بصورة يومية – أننا بدأنا بالفعل في مرحلة التجريب التشغيلي للتخلص من الكارت الورقي الذي كنا نكتبه سواء ونحن مغادرون قبل صعود الطائرة أو ونحن داخل الطائرة المصرية، ويصبح كل الموضوع منظومة رقمية في إطار التيسير والتسهيل على المسافرين أو القادمين إلينا.

تابع، مرة أخرى أؤكد لكل المواطنين المصريين أن لدينا منظومة قوية جداً لتطوير منظومة الطيران، لتؤدي الخدمات الاستراتيجية الخاصة بها، ولكن أيضاً لتخدم قطاع السياحة الذي نحن جميعاً مقتنعون أنه أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.

في النهاية، تابع: "لا يفوتني طبعاً أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل الزملاء الذين شاركوا وساهموا معنا في إعداد العرض الخاص بهذا الحلم الكبير في توريد الـ16 طائرة، وفي كل المشروعات الأخرى التي نعمل عليها اليوم، وكل سنة وكل شعب مصر وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخير، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم الذي ندعو الله يا رب أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم والازدهار لبلدنا الحبيب مصر. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”