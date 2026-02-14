عمه وضربه.. أول تعليق من والد إسلام ضحية واقعة “بدلة الرقص” عن صفعة العمدة

أخلت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية سبيل الشاب إسلام، على خلفية الواقعة المتداولة بشأن إجباره على ارتداء ملابس نسائية داخل قرية ميت عاصم، وذلك عقب الاستماع إلى أقواله بسرايا النيابة، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث.

وعقب صدور قرار الإفراج، أعرب والد إسلام عن سعادته بخروج نجله، مؤكدًا أن اللحظة كانت مؤثرة بالنسبة للأسرة، وقال إن نجله فور خروجه حمد الله على سلامته، وقبّل يديه وقدميه تعبيرًا عن الامتنان، مشددًا على أن ابنه “لم يخطئ ولم يرتكب أمرًا يستحق ما حدث”.

واقعة بدلة الرقص بقرية ميت عاصم

ووجه الأب الشكر لكل من ساند أسرته خلال الأزمة، قائلًا: إنه يثمن دعم الأهالي ومساندة المسؤولين الذين وقفوا إلى جوارهم حتى صدور قرار إخلاء السبيل، معربًا عن أمنيته في أن يؤدي مناسك العمرة برفقة زوجته بعد انتهاء الأزمة.

وتطرق والد الشاب إلى ما أثير بشأن دور عمدة ميت عاصم، موضحًا أنه أحد أقاربه، وأنه لا يحمل له أي مشاعر غضب، معتبرًا أن ما بدر منه كان بدافع محاولة إنقاذ نجله من بين أيدي بعض الأهالي، قائلا: العمدة ابن عمي وفي النهاية انا مش زعلان منه عمه وضربه إيه المشكلة هو كان بيحاول ينقذه من إيد الناس ومغلطش".

واقعة التعدي على شاب ببنها بعد ارتدائه بدلة رقص

فيما سادت حالة من الفرحة بين أهالى القرية عقب خروج اسلام، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى حالة الجدل التي شهدتها قرية ميت عاصم بمركز بنها، عقب تداول أنباء بشأن إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحامى يتنحى عن القضية

من جانبه أعلن محمود أبو الخير، محامي الجناة فى واقعة الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قراره جاء التزامًا بمبدأ الدفاع عن الحقيقة فقط.

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص

وقال المحامي، في بيان له، إنه قبل القضية من والد الفتاة على أساس أنها "واقعة خطف"، مشيرًا إلى أن أسرة الفتاة حررت محضر تغيب بقسم شرطة بنها، وأبلغته أن ابنتهم مختفية منذ ثلاثة أيام، وأنهم يرجحون تعرضها للاختطاف.

عمه وضربه مغلطش.. أول تعليق من والد إسلام ضحية واقعة “بدلة الرقص” عن صفع العمدة لـ ابنه

أول تعليق من الشاب إسلام ضحية بدلة الرقص

أدلى الشاب إسلام في واقعة ميت عاصم في بنها بالقليوبية، بأول تعليق له بعد تطورات القضية، معربا عن شكره لكل من سانده خلال أزمته، مطالبًا بمحاسبة المتهمين بالتعدي عليه.

وقال إسلام: حقى مش هيضيع موجها الشكر إلى المحامين وأبناء قريته الذين وقفوا بجانبه حتى تظهر الحقيقة، مؤكدا أنه شعر بظلم شديد مما تعرض له، وكان يردد: “فوضت أمري ليك يا رب”.

وأضاف أن خال المتهمين حاول الدفاع عنه وقت التعدي عليه، وقال لهم: "حرام عليكم هتموتوه"، مشيرا إلى أنه كان يمر بلحظات صعبة للغاية خلال الواقعة.