خرج مكسور.. والدة إسلام ضحية واقعة "بدلة الرقص" تكشف كواليس صادمـ ـة عما حدث معه بعد الإفراج عنه.. فيديو

أخلت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية سبيل الشاب إسلام، على خلفية الواقعة المتداولة بشأن إجباره على ارتداء ملابس نسائية داخل قرية ميت عاصم، وذلك عقب الاستماع إلى أقواله بسرايا النيابة في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث.

وجاء قرار إخلاء السبيل بعد فحص أقوال الشاب ومراجعة تفاصيل الواقعة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة للوقوف على كافة أبعادها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب خروجه من سرايا النيابة، روت والدة إسلام تفاصيل اللحظات الأولى للقاء نجلها، مؤكدة أن أول ما قاله لها: “سامحيني يا أمي أنا بهدلتكم ورايا”.

وأضافت الأم أن نجلها عبر عن شعوره بالألم لما تعرض له، معتبرًا أن الإساءة التي لحقت بوالديه كانت أشد عليه من أي شيء آخر، قائلة إنه قال لها: “حقك عليا يا أمي إني اتسببت في إهانتك إنتي وأبويا”.

وأشارت إلى أنها احتضنته فور خروجه، مؤكدة له أن خروجه سالمًا هو الأهم، وأن نصرة الله للمظلوم خير من أي شيء، مضيفة أنه أخبرها بتعرضه للضرب والإهانة، إلا أنها حاولت دعمه نفسيًا والتخفيف عنه.

واختتمت الأم حديثها بالتأكيد على أن ما حدث ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على نجلها، معربة عن أمنيتها في أن يؤدي العمرة، وأن يجد الدعم والمساندة حتى يتجاوز أزمته الحالية، مشيرة إلى تعاطف عدد كبير من الأهالي معه خلال الأيام الماضية.

فيما سادت حالة من الفرحة بين أهالى القرية عقب خروج اسلام، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى حالة الجدل التي شهدتها قرية ميت عاصم بمركز بنها، عقب تداول أنباء بشأن إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحامى يتنحى عن القضية

من جانبه أعلن محمود أبو الخير، محامي الجناة فى واقعة الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قراره جاء التزامًا بمبدأ الدفاع عن الحقيقة فقط.

وقال المحامي، في بيان له، إنه قبل القضية من والد الفتاة على أساس أنها "واقعة خطف"، مشيرًا إلى أن أسرة الفتاة حررت محضر تغيب بقسم شرطة بنها، وأبلغته أن ابنتهم مختفية منذ ثلاثة أيام، وأنهم يرجحون تعرضها للاختطاف.

أدلى الشاب إسلام في واقعة ميت عاصم في بنها بالقليوبية، بأول تعليق له بعد تطورات القضية، معربا عن شكره لكل من سانده خلال أزمته، مطالبًا بمحاسبة المتهمين بالتعدي عليه.

وقال إسلام: حقى مش هيضيع موجها الشكر إلى المحامين وأبناء قريته الذين وقفوا بجانبه حتى تظهر الحقيقة، مؤكدا أنه شعر بظلم شديد مما تعرض له، وكان يردد: “فوضت أمري ليك يا رب”.

وأضاف أن خال المتهمين حاول الدفاع عنه وقت التعدي عليه، وقال لهم: "حرام عليكم هتموتوه"، مشيرا إلى أنه كان يمر بلحظات صعبة للغاية خلال الواقعة.