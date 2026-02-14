قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
تحقيقات وملفات

خرج مكسور.. والدة إسلام ضحية واقعة "بدلة الرقص" تكشف كواليس صادمـ ـة عما حدث معه بعد الإفراج عنه.. فيديو

ضحية القليوبية رفقة أصدقائه
ضحية القليوبية رفقة أصدقائه
إبراهيم الهواري

أخلت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية سبيل الشاب إسلام، على خلفية الواقعة المتداولة بشأن إجباره على ارتداء ملابس نسائية داخل قرية ميت عاصم، وذلك عقب الاستماع إلى أقواله بسرايا النيابة في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث.

وجاء قرار إخلاء السبيل بعد فحص أقوال الشاب ومراجعة تفاصيل الواقعة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة للوقوف على كافة أبعادها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 إسلام ضحية “بدلة الرقص” ببنها 

أول تعليق من أسرة إسلام ضحية “بدلة الرقص” ببنها 

وعقب خروجه من سرايا النيابة، روت والدة إسلام تفاصيل اللحظات الأولى للقاء نجلها، مؤكدة أن أول ما قاله لها: “سامحيني يا أمي أنا بهدلتكم ورايا”.

وأضافت الأم أن نجلها عبر عن شعوره بالألم لما تعرض له، معتبرًا أن الإساءة التي لحقت بوالديه كانت أشد عليه من أي شيء آخر، قائلة إنه قال لها: “حقك عليا يا أمي إني اتسببت في إهانتك إنتي وأبويا”.

وأشارت إلى أنها احتضنته فور خروجه، مؤكدة له أن خروجه سالمًا هو الأهم، وأن نصرة الله للمظلوم خير من أي شيء، مضيفة أنه أخبرها بتعرضه للضرب والإهانة، إلا أنها حاولت دعمه نفسيًا والتخفيف عنه.

واختتمت الأم حديثها بالتأكيد على أن ما حدث ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على نجلها، معربة عن أمنيتها في أن يؤدي العمرة، وأن يجد الدعم والمساندة حتى يتجاوز أزمته الحالية، مشيرة إلى تعاطف عدد كبير من الأهالي معه خلال الأيام الماضية.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/757942287398902

واقعة التعدي على شاب ببنها ارتدائه بدلة رقص

فيما سادت حالة من الفرحة بين أهالى القرية عقب خروج اسلام، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى حالة الجدل التي شهدتها قرية ميت عاصم بمركز بنها، عقب تداول أنباء بشأن إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحامى يتنحى عن القضية

من جانبه أعلن محمود أبو الخير، محامي الجناة فى واقعة الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قراره جاء التزامًا بمبدأ الدفاع عن الحقيقة فقط.

 إسلام ضحية “بدلة الرقص” ببنها 

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص

وقال المحامي، في بيان له، إنه قبل القضية من والد الفتاة على أساس أنها "واقعة خطف"، مشيرًا إلى أن أسرة الفتاة حررت محضر تغيب بقسم شرطة بنها، وأبلغته أن ابنتهم مختفية منذ ثلاثة أيام، وأنهم يرجحون تعرضها للاختطاف.

أول تعليق من الشاب اسلام

أدلى الشاب إسلام في واقعة ميت عاصم في بنها بالقليوبية، بأول تعليق له بعد تطورات القضية، معربا عن شكره لكل من سانده خلال أزمته، مطالبًا بمحاسبة المتهمين بالتعدي عليه.

وقال إسلام: حقى مش هيضيع موجها الشكر إلى المحامين وأبناء قريته الذين وقفوا بجانبه حتى تظهر الحقيقة، مؤكدا أنه شعر بظلم شديد مما تعرض له، وكان يردد: “فوضت أمري ليك يا رب”.

وأضاف أن خال المتهمين حاول الدفاع عنه وقت التعدي عليه، وقال لهم: "حرام عليكم هتموتوه"، مشيرا إلى أنه كان يمر بلحظات صعبة للغاية خلال الواقعة.

 إسلام ضحية "بدلة الرقص" 
