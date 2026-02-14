مصر للطيران: نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للارتقاء بمستوى الخدمة الجوية

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال فعالية انضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران، أن خطة التطوير التي تقوم بها الشركة، تشمل منظومة الخدمات الجوية، والتي بدأت بالفعل منذ أكثر من عام، ومن المتوقع الانتهاء منها من منتصف هذا العام.

وقال: “نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للإرتقاء بمستوى الخدمة الجوية، وتم بالفعل دخول 156 معدة، ومن المتوقع توريد 640 معدة جديدة وضمها إلى أسطول الخدمة الأرضية، وذلك لرفع الكفاءة التشجيعية”.

وأضاف: “نؤكد اعتزازنا العميق بشركائنا فى صناعة النقل الدولي الذين تربطنا بهم علاقات ممتدة، والمرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التكامل والتوسع بما يدعم خططنا الطموحة لتطوير وتحسين مستوي خدماتنا على جميع الأصعدة”.