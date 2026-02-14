وزير الطيران المدني: انضمام أول إيرباص A350-900 لأسطول مصر للطيران تعزز التنافسية

أكد الدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني، خلال فعالية إنضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران، أن هذا الإحتفاء محطة مضيئة جديدة فى تاريخ الطيران المدني، لتستقر رسميا ضمن أسطول الناقل الوطني باسم الطيران”.

وأضاف: “هناك اهتمام بالغ توليه مصر لقطاع الطيران المدني بإعتباره جسرا يربط مصر بالعالم وأداة فاعلة لتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا.. وتحديث أسطول بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطيران تجسيدا للرؤية الإستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة القدرات الوطنية وتعزيز التنافسية العالمية وفق أعلي معايير السلامة والجودة”.

وتابع: “نثمن الجهود التي تبذله الحكومة المصرية، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف مصر بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن احتفالية اليوم هو ثمرة تعاون وثيق وتنسيق فعال مع شركائنا الإستراتيجيين، وسجل مطار القاهرة اليوم رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق منذ إنشاءها بوصول عدد الركاب اليوم إلى 11 ألف و200 راكب، ونسير بخطة ثابتة وفق رؤية مصر 2030”.