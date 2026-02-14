قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
قبل رمضان.. الرئيس السيسي: صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة وإجراءات خاصة لزيادة دخول العاملين بالحكومة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
مدبولي: تطوير منظمة الطيران جزء من القوة الناعمة لمصر
وزير الطيران: مطار القاهرة يسجل رقما قياسيا بوصول 111.200 راكب
وزير النقل يشهد انطلاق تشغيل محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط | صور
مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا عن تجهيزات طائرة إير باص 350 - 900
ستارمر: بريطانيا ستنشر مجموعة حاملات طائرات شمال الأطلسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي: تطوير منظمة الطيران جزء من القوة الناعمة لمصر

محمود مطاوع   -  
نورهان خفاجي

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لحضور احتفالية انضمام طائرة إير باص 350 - 900، لافتا إلى أن مصر ستستقبل 16 طائرة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي إن تطوير منظومة الطيران جاء بناءً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة جزء من قوة مصر الناعمة، كما أنه مؤثر لزيادة حركة السياحة إلى مصر.

وأضاف أنه لولا تحسين وتطوير الخدمات وتحديث أسطول الطيران المصري، كان سيصبح الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا حلما، مؤكدا أن تطوير الطيران سيكون بشقيه؛ الطيران والخدمات الأرضية.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عائشة الكيلاني

ظهور مفاجئ للفنانة عائشة الكيلاني بعد غياب طويل

فيلم Marry Me

فى عيد الحب.. أجمل الأفلام الرومانسية الأجنبية برعاية جينيفر لوبيز وجوليا روبرتس

صبري فواز

أول تجاربه الإعلامية.. صبري فواز يقدم بودكاست «إيه بقى» في رمضان

بالصور

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

