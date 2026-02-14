مدبولي: تطوير منظمة الطيران جزء من القوة الناعمة لمصر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لحضور احتفالية انضمام طائرة إير باص 350 - 900، لافتا إلى أن مصر ستستقبل 16 طائرة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي إن تطوير منظومة الطيران جاء بناءً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة جزء من قوة مصر الناعمة، كما أنه مؤثر لزيادة حركة السياحة إلى مصر.

وأضاف أنه لولا تحسين وتطوير الخدمات وتحديث أسطول الطيران المصري، كان سيصبح الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا حلما، مؤكدا أن تطوير الطيران سيكون بشقيه؛ الطيران والخدمات الأرضية.