مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتفال يوصول وتدشين أول طائرة من طراز اير إيرباص 350-900 ، في إطار العهد على توريد 16 طائرة من نفس النوع، خلال السنوات القادمة، حتى تكون مصر قادرة على العمل في رحلات بعيدة المدى في اقصى شمال وشرق أسيا، وأقصى الولايات المتحدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات إنضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران، أن الرئيس السيسي وجه بتطوير غير مسبوق في منظومة الطيران داخل الدولة المصرية، على مستوى الطائرات التي تنقل الركاب بجميع أنحاء العالم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه كنت حريص طوال المدة الماضية على التعاون مع جميع وزراء الطيران للوصول لهذا الحلم، خاصة أن الطيران هو جزء من قوة مصر النعامة، والمؤثر والمحرك الرئيسي لزيادة حركة السياحة العالمية من وإلى مصر.