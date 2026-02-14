قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
أخبار البلد

مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا عن تجهيزات طائرة إير باص 350 - 900

تجهيزات طائرةإير باص ٣٥٠ - ٩٠٠
تجهيزات طائرةإير باص ٣٥٠ - ٩٠٠
محمود مطاوع   -  
نورهان خفاجي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا  عن طائرة إير باص ٣٥٠ - ٩٠٠ وتجهيزات قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران.

ومن جانبه اعرب جابرييل سيملاس الرئيس الإقليمي لشركة اير باص في شمال افريقيا والشرق الأوسط عن سعادته لتواجدي في احتفالية انضمام طائرةإير باص ٣٥٠ - ٩٠٠ لاسطول مصر للطيران.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل فعالية انضمام أول طائرة من طراز إير باص ٣٥٠ - ٩٠٠ إلى اسطول مصر للطيران.

وتسلّمت شركة مصر للطيران أول طائرة من طراز ايرباص  "A350-900"، ضمن صفقة تشمل شراء 16 طائرة، لتصبح بذلك أول شركة طيران في شمال أفريقيا تُدخل هذا الجيل المتقدم من الطائرات عريضة البدن إلى أسطولها

وسيتم تشغيل رحلات مباشرة دون توقف إلى وجهات بعيدة المدى، تشمل مدناً في الولايات المتحدة مثل لوس أنجلوس، إضافة إلى عدد من الوجهات في شرق آسيا.

مدبولي طائرةإير باص إير باص مصر للطيران

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

رصف طريق
الأزرار والشاشات
الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟
