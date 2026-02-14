مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا عن تجهيزات طائرة إير باص 350 - 900

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا عن طائرة إير باص ٣٥٠ - ٩٠٠ وتجهيزات قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران.

ومن جانبه اعرب جابرييل سيملاس الرئيس الإقليمي لشركة اير باص في شمال افريقيا والشرق الأوسط عن سعادته لتواجدي في احتفالية انضمام طائرةإير باص ٣٥٠ - ٩٠٠ لاسطول مصر للطيران.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل فعالية انضمام أول طائرة من طراز إير باص ٣٥٠ - ٩٠٠ إلى اسطول مصر للطيران.

وتسلّمت شركة مصر للطيران أول طائرة من طراز ايرباص "A350-900"، ضمن صفقة تشمل شراء 16 طائرة، لتصبح بذلك أول شركة طيران في شمال أفريقيا تُدخل هذا الجيل المتقدم من الطائرات عريضة البدن إلى أسطولها

وسيتم تشغيل رحلات مباشرة دون توقف إلى وجهات بعيدة المدى، تشمل مدناً في الولايات المتحدة مثل لوس أنجلوس، إضافة إلى عدد من الوجهات في شرق آسيا.