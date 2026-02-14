ستارمر: بريطانيا ستنشر مجموعة حاملات طائرات شمال الأطلسي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة سترسل مجموعة حاملات طائرات إلى شمال المحيط الأطلسي وشمال إنجلترا هذا العام.

أكد أن للولايات المتحدة وكندا ودول الناتو دورًا في العملية.

وفي كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، أضاف ستارمر أن المملكة المتحدة بحاجة إلى "روابط أعمق" مع الاتحاد الأوروبي.

كما دعا إلى "علاقات أعمق" مع الاتحاد الأوروبي ، حيث شدد على أن القارة "يجب أن تعتمد على نفسها" فيما يتعلق بالالتزامات الدفاعية.



وقال أيضاً إن المملكة المتحدة تسعى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد، مصرحاً بأنه يأمل في الاقتراب أكثر من السوق الموحدة في المزيد من مجالات التجارة.

وفيما يتعلق بجرينلاند، قال ستارمر إنه مسرور لرؤية القضية تُحل الآن عبر القنوات الدبلوماسية بدلاً من القوة.

لم يؤثر هذا الخلاف على التحالف الأمريكي البريطاني، الذي أكد رئيس الوزراء أنه "أقوى من أي وقت مضى".

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق خلال القمة إن "الولايات المتحدة وأوروبا تنتميان إلى بعضهما البعض" ، لكنه انتقد حلف الناتو، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بشأن تغير المناخ والهجرة.