رياح وأمطار وأتربة.. الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل طقس المملكة اليوم السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره عن حالة الطقس في المملكة خلال اليوم السبت حيث توقع هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

طقس المملكة اليوم السبت

وحذر التقرير من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.

طقس السعودية اليوم السبت

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول خلال فترة الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.