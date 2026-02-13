قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم بالسعودية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 13-2-2026 وفق متوسط الأسعار المتداولة تبعًا لأسعار الصرف بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 525.00 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4199.50 ريال، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4975.87 دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 600.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 550.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 525.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 450.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 350.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 300.00 ريال.

سعر الأونصة بلغ 18659.50 ريال.

سعر الجنيه الذهب سجل 4199.50 ريال.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4975.87 دولار.

تفاصيل أسعار الذهب في السوق السعودية

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 600.00 ريال للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 550.00 ريال للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، 525.00 ريال للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 450.00 ريال، وهو من الأعيرة المستخدمة في المشغولات العصرية.

أما عيار 14 فقد سجل 350.00 ريال للجرام، وعيار 12 بلغ 300.00 ريال.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 18659.50 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4199.50 ريال، متأثرًا بحركة السعر العالمي الذي سجل 4975.87 دولار للأونصة.

