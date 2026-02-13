السعودية.. السجن والغرامة والترحيل لمن يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم

أعلنت مديرية الأمن العام في السعودية، عن عقوبات ضد كل مُستقدم يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.

وأوضح الأمن العام السعودي، أن العقوبات التي ستطبق بحقه، هي غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل؛ إن كان وافدًا.

وقال الأمن السعودي، إن التستر أو التأخر في الإبلاغ عن مغادرة من تم استقدامهم فور انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول؛ يعد مخالفة جسيمة تستوجب العقاب.

وشددت الجهات المعنية على أهمية التقيد الدقيق بتعليمات الإقامة والتأشيرات؛ لضمان سلامة الوضع القانوني للمُستقدم، وتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القضائية الصارمة.

ودعت المديرية، الجميع، للمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الرقم “911” في مكة والرياض والشرقية والمدينة، والرقم “999” في بقية المناطق.