السعودية.. اشتراطات جديدة لخيم رمضان في‎ الرياض

أعلنت السلطات السعودية اشتراطات جديدة لخيم رمضان 2026 في ‎العاصمة السعودية الرياض حيث شددت على ضرورة تقديم طلب مسبق يحدد الموقع والسعة وطبيعة النشاط، مع إشراف أمانة الرياض ووزارة السياحة وهيئة الترفيه حسب نوع الخيمة.

كما نصت الإشتراطات على ضرورة وجود مواد مقاومة للاشتعال، مخارج طوارئ وأنظمة إنذار، شهادات صحية للعاملين، والتزام كامل باشتراطات حفظ وتقديم الغذاء.

ودعت السلطات السعودية كذلك إلى ضرورة ضبط مستويات الصوت، تنظيم المواقف والدخول والخروج، وتعيين مشرف سلامة؛ بما يعزز جودة الخدمة ويحمي الزوار.