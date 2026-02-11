قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية

فريدة محمد - ماجدة بدوى

استهل المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، مهام عمله بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة وتكليفه بحقيبة الشؤون النيابية، مؤكدًا عزمه بذل أقصى الجهد للقيام بالمسؤولية في مرحلة وصفها بـ«الدقيقة» التي تتطلب تنسيقًا كاملًا بين مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة البناء.

وقال الوزير، في بيان أعقب أداءه اليمين الدستورية، إن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن بيئة تشريعية متطورة تخدم المواطن وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن العلاقة مع البرلمان تمثل ركيزة أساسية في العمل الوطني.

وأكد هاني حنا التزامه بتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال اجتماع الحكومة الجديدة، واضعًا «الكفاءة والجدارة» معيارًا حاكمًا للعمل داخل الوزارة، مع التركيز على تطوير الكوادر وضخ عناصر جديدة قادرة على مواكبة التحديات.

وفي ما يتعلق بدور الإعلام ومواجهة الشائعات، شدد الوزير على أن الوزارة ستتبنى سياسة المكاشفة والشفافية لرصد وتفنيد أي معلومات مغلوطة تمس الحياة النيابية أو العلاقة بين الحكومة والبرلمان، حفاظًا على استقرار المشهد المؤسسي ودعم الثقة العامة.

كما وجّه وزير شؤون المجالس النيابية الشكر للمستشار محمود فوزي، مثمنًا الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية، ومؤكدًا أن العمل الحكومي يقوم على استمرارية البناء على ما تحقق من إنجازات لتعزيز الدورين التشريعي والرقابي.

واختتم هاني حنا بيانه بالتأكيد على أن «العمل الجاد» سيكون شعار المرحلة، وأن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ترسيخًا للتكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

مروان الشافعي ينتهي من تصوير فيلمه القصير «قبل الظهر» تمهيدًا لعرضه في المهرجانات السينمائية

الفنان السوري الشامي

الشامي: نجاحي لا يؤذي أحدًا فبلاش تؤذوني.. وصراع الأجيال سُنة الحياة

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد