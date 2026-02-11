كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة

- جيه إل إل توظّف خبراتها العالمية لإدارة 150 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية في مول برميلان

- مول برميلان تتجاوز مساحته المبنية 350 ألف متر مربع

- برميلان وجهة بارزة تُرسي معياراً جديداً لوجهات نمط الحياة ومنافذ التجزئة الرائدة في غرب القاهرة

أعلنت شركة كليوباترا للتنمية العقارية عن اختيار جيه إل إل، الشركة العالمية الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في أسواق العقارات والضيافة، لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات الإدارة العقارية وتعظيم القيمة لمول برميلان. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مكانة مول برميلان كوجهة رائدة لمنافذ التجزئة ونمط الحياة في غرب القاهرة، بما يعكس التزام الطرفين بالتميّز التشغيلي، وتدعيم العلاقات مع المستأجرين، ورفع مستويات الإنتاجية والربحية.



ويُعدّ مول برميلان، بموقعه الاستراتيجي عند مفترق الطرق الرئيسي الذي يربط بين مدينة الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر، أحد أبرز وأرقى مشاريع التطوير المتعددة الاستخدامات، وقد حصل على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة "أفضل تصميم معماري لمتاجر التجزئة على مستوى العالم" من جوائز حفل International Property Awards. وبمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 150 ألف متر مربع، توفر مناطق المول المختارة بعناية (إسينشالز، سيليكت، إكزكيوتيف، بريفيه) مجموعة متنوعة من تجارب التسوق، وتناول الطعام، والضيافة، والخدمات الإدارية، والاستجمام، والترفيه، فضلاً عن مجموعة من المرافق المتميزة مثل النافورة الراقصة، والعروض الموسيقية الحية، وخدمات الحراسة والمساعدة الشخصية الشاملة.

وسوف تتولى جيه إل إل تقديم حزمة شاملة من خدمات الإدارة العقارية لمول برميلان، بدءاً من ضمان سلاسة العمليات التشغيلية اليومية وصولاً إلى رفع مستوى النمو الاستراتيجي وتعزيز التفاعل. كما ستشرف جيه إل إل على مجالات تشغيلية محورية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة والامتثال للمعايير الدولية، إلى جانب مسؤوليتها عن تنسيق أعمال تجهيز الوحدات من قبل المستأجرين وتبسيط إجراءات الموافقة والتسليم بما يعزز مستوى رضا المستأجرين ويزيد من معدلات الاحتفاظ بهم. وستتولى جيه إل إل أيضاً تطوير استراتيجيات تسويق مبتكرة لزيادة مستويات الإقبال وتعزيز معرفة الجمهور بالمشروع وتفاعلهم معه.

وتعليقاً على هذا الخبر، أكدت هبة شبانة، نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا للتنمية العقارية المالكة لمشروع «مول برميلان»، أن الشراكة جاءت بعد دراسة دقيقة لضمان الاستعانة بشريك يتمتع بخبرة عالمية كبيرة في خدمات إدارة الاستثمار على مستوى العالم، وبما يتلاءم مع طموحات مجموعة كليوباترا.

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا للتنمية العقارية أن التعاقد مع جيه إل إل يمثل ضمانًا لعملاء مشروع «مول برميلان» بالحصول على إدارة وتشغيل وفق أعلى المعايير العالمية، وأشارت هبة شبانة إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة «مول برميلان» كوجهة متكاملة للتسوق والترفيه والأعمال.

بينما علق شريف أحمد ارتيزان، المدير التنفيذي لقطاع الأصول المتعددة الاستخدامات في شركة كليوباترا للتطوير العقاري ، قائلاً: "يمتد تركيزنا في مول برميلان إلى ما هو أبعد من العمليات التشغيلية اليومية ليشمل بناء منظومة متكاملة متعددة الاستخدامات تحقق قيمة طويلة الأجل للمستأجرين والشركاء والزوار. ويعكس تعيين جيه إل إل التزامنا بإدارة الأصول وفق أعلى المعايير المؤسسية، والشفافية التشغيلية، واتخاذ القرارات بناءً على الأداء. وستُمكّننا هذه الشراكة من الارتقاء بالمعايير التشغيلية وتحسين الكفاءة وضمان استمرار تطور مول برميلان كوجهة نمط حياة رائدة في غرب القاهرة.

وقال بن أديبيي، رئيس إدارة تنفيذ وتسليم المشاريع العقارية بشركة جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركة جيه إل إل تعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم ويبلغ عدد موظفيها نحو 113 ألف موظف، ما يعكس حجم الخبرة العالمية التي تمتلكها في إدارة وتشغيل المشروعات الكبرى. وأضاف أن الشركة تولي السوق المصري أولوية خاصة باعتباره محوراً رئيسياً ضمن استراتيجيتها للتوسع الإقليمي، مشيراً إلى أن الشراكة مع شركة كليوباترا للتنمية العقارية لإدارة وتشغيل «مول برميلان» تجسّد التزام جيه إل إل بإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاستثمارية في السوق المصري.

ومن جانبه، صرح أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: "تعزّز الشراكة الاستراتيجية مع شركة كليوباترا للتنمية العقارية لإدارة مول برميلان التزام جيه إل إل الراسخ بتسريع وتيرة النمو واغتنام الفرص في سوق العقارات المصري الحيوي. وبالاستناد إلى خبراتنا العالمية الواسعة في إدارة المراكز التجارية، إلى جانب فهمنا العميق لاحتياجات السوق المحلية، فنحن في وضع مثالي للارتقاء بمستوى جاذبية وقيمة الاستثمار في مول برميلان. ونتطلع إلى تطبيق معايير جيه إل إل العالمية في التشغيل والاستدامة والمساهمة في نجاح مول برميلان على المدى الطويل بما يحقق رضا العملاء والمستأجرين على حدٍ سواء".





نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وعلى مدار أكثر من 200 عام، ساعدت الشركة عملاءها في شراء وبناء وإشغال وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة والاستثمار فيها. وتُعد شركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية يبلغ 23.4 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد عن 113000 موظف يجلبون قوة المنصة العالمية الممزوجة بالخبرة المحلية. وانطلاقا من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملاءنا وموظفينا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاً و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانغ لاسال إنكوربوريتد. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll.com



نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا



تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 2000 موظف من المتخصصين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وكيب تاون وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll-mena.com.