التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
اقتصاد

رئيس البورصة: بدء تداول المشتقات المالية على مؤشر EGX30 مارس المقبل

إسلام عزام رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن بدء تداول المشتقات المالية على مؤشر EGX30 اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، بعقود تمتد لثلاثة أشهر وستة أشهر، مع خطة للتوسع لاحقًا في مشتقات EGX70 بعد تحسن مستويات السيولة بالسوق.

وأوضح عزام أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لتطوير البنية التحتية للتداول وتحسين آليات السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.

مؤشرات إيجابية على جاهزية السوق

وأشار رئيس البورصة إلى أن مستويات السيولة الحالية تؤكد جاهزية السوق لاستقبال الأدوات المالية الجديدة، حيث يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية نحو 6.9 مليار جنيه، وهو مستوى يعكس نشاطًا ملحوظًا وقدرة السوق على استيعاب منتجات مالية متطورة.

التداول المستمر على السندات وأذون الخزانة

ومن أبرز ملامح التطوير، إضافة نظام التداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية (GFIT)، بما يشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في سوق الدين الحكومي.

وأكد عزام نجاح الجلسات التجريبية للتداول على السندات وأذون الخزانة بنظام التداول المستمر، على أن يبدأ أول يوم تداول فعلي مع بداية الأسبوع المقبل.

آليات متطورة لتقليل المخاطر

وأوضح أن تسوية المشتقات المالية ستتم عبر نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص، بما يضمن تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول.

نظام تداول جديد بالتعاون مع ناسداك

وأشار رئيس البورصة إلى التعاون مع ناسداك لتطوير برنامج تداول جديد، من المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل خلال شهر يوليو المقبل، موضحًا أن النظام الجديد سيسمح بتداول المشتقات المالية، والسندات، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

تطوير آليات الاقتراض بغرض البيع

كما أكد أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي انتهت من تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، بعد اجتماعات موسعة مع شركات السمسرة ومطوري أنظمة المكتب الخلفي، ويجري حاليًا مواءمة هذه الأنظمة للربط عبر بروتوكول FIX.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وتتضمن خطة التطوير الحالية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير الإفصاح المالي XBRL، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للبورصة، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين.

نقلة نوعية لسوق رأس المال المصري

وأكد عزام أن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، وتسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع المنتجات المالية، بما يدعم الدور المحوري للبورصة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

إسلام عزام رئيس البورصة المصرية

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

دار الإفتاء

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء توضح

الدكتور أحمد ممدوح

أحمد ممدوح: حق الفلسطينيين لا يسقط بالتقادم.. والمقاومة حق مشروع ينضبط بالأخلاق والعهود

الدكتور محمد علي فهيم بيومي

محمد علي بيومي: الأزهر أدى دورا مهما في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

