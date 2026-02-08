قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ختام تعاملات الأحد.. اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية والبورصة المصرية تربح 29 مليار جنيه

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية
علياء فوزى

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأحد: 

ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت بنحو 0.47%

 البورصة المصرية تربح 29 مليار جنيه

مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

أسواق المال الإماراتية إجازة إسبوعية

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات أسواق المال العربية، في ختام تعاملات اليوم الأحد، إذ ارتفعت بورصات، مصر، السعودية، قطر، الكويت، مسقط، السعودية والأردن، وتباينت البحرين.

فيما يعتبر اليوم الأحد، إجازة أسبوعية لأسواق المال الإماراتية، وتستأنف تعاملاتها غدا الإثنين.

وخلال السطور التالية، نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد 8 فبراير 2026.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 7.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.229 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 50035 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 60475 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 22745 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 5121 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 12874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 17840 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 5214 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعا بـ 28.20 نقطة وأنهى تعاملاته عند مستوى 11216.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال سعودي.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أيضا مرتفعا بـ 21.06 نقطة ووصل إلى مستوى 23887.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 ملايين ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 1.3 مليون سهم.

 بورصة الكويت

 أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع اليوم، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 64.32 نقطة بما نسبته 0.74% ليصل إلى مستوى 8756.09 نقطة، إذ جرى تداول نحو 274 مليون سهم عبر 15 ألفا و177 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 65.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 79.87 نقطة بما نسبته 0.98% ليصل إلى مستوى 8189.57 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 141 مليون سهم من خلال 7837 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 21.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 64.29 نقطة بما نسبته 0.69% ليصل إلى مستوى 9330.36 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 133 مليون سهم عبر 7340 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 44.7 مليون دينار كويتي.

كذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 205.21 نقطة بما نسبته 2.38% ليصل إلى مستوى 8825.27 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 129 مليون سهم عبر 6728 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 19.1 مليون دينار كويتي.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 59.65 نقطة، أي بنسبة 0.53%، ليصل إلى مستوى 11415.01 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 115 مليونا و591 ألفا و124 سهما، بقيمة 318 مليونا و274 ألفا و858.392 ريال، عبر تنفيذ 22051 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 39 شركة، فيما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 682 مليارا و119 مليونا و185 ألفا و71.188 ريال، مقارنة بـ679 مليارا و797 مليونا و966 ألفا و6.148 ريال في الجلسة السابقة.

سوق مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 2.19 % ليغلق عند مستوى 6,565.2 نقطة، رابحاً 140.49 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها القطاع المالي بنسبة 2.05%. ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 1.78%.

وارتفع حجم التداولات اليوم بنسبة 1.09% إلى 238.8 مليون ورقة مالية، مقابل 236.23 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وزادت قيمة التداولات خلال الجلسة بنسبة 2.58%  إلى 57.73 مليون ريال، مقارنةً بنحو 56.28 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.08%، لتصل إلى مستوى 3622.31 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.7 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4190 صفقة.

 مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,059.92 بانخفاض قدره 0.17 نقطة عن معدل الإقفال السابق، نتيجة انخفاض أداء قطاع المال وقطاع الصناعات.
في المقابل، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 1.37 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,025.15.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و662 ألفًا و391 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 294 ألفًا و940 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 73 صفقة.

أسواق المال العربية بورصة مصر بورصة الكويت مؤشر الأسهم السعودية

