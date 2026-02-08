بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع اليوم، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 64.32 نقطة بما نسبته 0.74% ليصل إلى مستوى 8756.09 نقطة، إذ جرى تداول نحو 274 مليون سهم عبر 15 ألفا و177 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 65.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 79.87 نقطة بما نسبته 0.98% ليصل إلى مستوى 8189.57 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 141 مليون سهم من خلال 7837 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 21.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 64.29 نقطة بما نسبته 0.69% ليصل إلى مستوى 9330.36 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 133 مليون سهم عبر 7340 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 44.7 مليون دينار كويتي.

كذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 205.21 نقطة بما نسبته 2.38% ليصل إلى مستوى 8825.27 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 129 مليون سهم عبر 6728 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 19.1 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "أسيكو" و"م الأعمال" و"أصول" و"آبار" و"سينما" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "التقدم" و"ثريا" و"كويت ت" و"كفيك" و"تمدين ع" الأكثر انخفاضا.