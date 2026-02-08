القاهرة الأعلى والنيران الصناعية تتصدر.. أرقام مهمة عن حوادث الحريق في مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الاحد" البيان الصحفي للتقرير السنوى لحوادث الحريق في مصر عام 2025.

وتضمنت أهم مؤشرات التقرير ما يلى :

بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 51029 حادثة عام 2025، مقابل 46925 حادثة عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 8,7%.



ووفقاً للحالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 11563 حادثة بنسبة 22,7%، يليه الحريق بسبب الاهمال بعدد 5184 حادثة بنسبة 10,2% خلال عام 2025.

أهم مسببات للحريق

وأشار التقرير إلى أن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ إلخ..) بعدد 15997 حادثة بنسبة 31,3% ، ثم الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 9153 حادثة بنسبة 17,9 % من إجمالي مسببات الحريق.

أماكن الحرائق

وجاءت الارض الفضاء (القمامة و المخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 21593 حادثة بنسبة 42,3%، يليها المباني السكنية بعدد 18554 حادثة بنسبة 36,4% من إجمالي حوادث الحريق.

اعلى المحافظات في الحروق

وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6968 حادثة بنسبة 13,7%، يليها محافظـة الجيزة بعدد 4360 حادثة بنسبـة 8,5% ، وفى المرتبـة الأخـيرة محـــافظة شمال سينـاء بعدد 225 حادثة وبنسبة 0,4% من إجمالي حوادث الحريق .

أعلى شهر لــحــوادث الحريــق

وعلى مستوى شهور السنة سجل شهر مايو المرتبة الأولي لحوادث الحريق علي مستوي شــهور السنة بعدد 5794 حادثة بنسبة 11,4% ، يليه شهر يونيو بعدد 4829 حادثـة بنسبـة 9,5% وأخيراً شهر يناير بعدد 2943 حادثة وبنسبة 5,8% من اجمالي حوادث الحريق.

وبلـغ عدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريق 180 متوف عام 2025 مقابل 232 متوف عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 22,4% ، و بلغ عدد المصابين 738 مصاب عام 2025 مقابل 831 مصاب عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 11,2%.