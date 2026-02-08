قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة الدواء تحذر من حقن التخسيس.. تفاصيل خطيرة عن الأضرار
المراهنات المقنعة.. واعظة بوزارة الأوقاف تحذر من بعض الألعاب
تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة
تحرك برلماني بسبب الزحام الشهري على ماكينات الصراف الآلي
الضويني يشهد تخريج 45 معلما ومدير معهد بإندونيسيا في أكاديمية الأزهر
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن 5 جنيهات قبل رمضان
برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة
رئيس الصومال: رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني
تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
عبد العزيز جمال

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدًا الإثنين 9 فبراير 2026 يشهد استمرار الموجة الدافئة، مع طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تميل الأجواء للاعتدال والبرودة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدا

وأكدت الهيئة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية دافئة قادمة من الجنوب، بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يدعم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، خاصة على محافظات الصعيد.

شبورة مائية على الطرق

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، وتحديدًا خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 وتشمل الشبورة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

أتربة ونشاط للرياح

وأشارت الأرصاد إلى وجود أتربة عالقة خلال ساعات النهار على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، نتيجة نشاط الرياح. 

كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، دون أن تصل إلى حد العواصف الترابية.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية للعظمى و17 درجة للصغرى، فيما تصل العظمى في الإسكندرية إلى 23 درجة والصغرى 13 درجة.
وفي مطروح تسجل العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
أما محافظات الصعيد، فتشهد طقسًا أكثر حرارة، حيث تسجل سوهاج 31 درجة للعظمى و14 للصغرى، بينما تصل العظمى في قنا وأسوان إلى 32 درجة، مع صغرى تتراوح بين 15 و16 درجة مئوية.

موجة الطقس الحار تبلغ ذروتها اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد حاليًا، مشيرة إلى أن اليوم الأحد يمثل ذروة ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة منار، في تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تتأثر حاليًا بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

هذه العوامل ساهمت في زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الحرارة بالقرب من سطح الأرض، ما أدى إلى تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية في معظم المحافظات.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تصل إلى 30 درجة مئوية، بينما تتجاوز ذلك في محافظات الصعيد، لتسجل نحو 32 درجة مئوية في كل من الأقصر وأسوان.

 أما خلال فترات الليل، فتتراجع درجات الحرارة لتسود أجواء مائلة للبرودة، حيث تتراوح الصغرى في القاهرة بين 18 و19 درجة مئوية، بينما تظل محافظات الصعيد دافئة نسبيًا ليلاً مقارنة بالشمال.

موعد انتهاء الموجة الحارة 

وأكدت الدكتورة منار أن هذه الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، لتبدأ بعدها درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارًا من الأربعاء والخميس، حيث تعود العظمى إلى أوائل العشرينيات، حوالي 23 إلى 24 درجة مئوية.

 وأضافت أن الأجواء الشتوية المعتادة والبرودة الملحوظة ستعود تدريجيًا بدءًا من منتصف الأسبوع المقبل، مع توقع تراجع الحرارة النهارية إلى نحو 22 درجة مئوية، وعودة برودة ليلية شديدة.

وجهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية نصيحة هامة للمواطنين بعدم الانخداع بالدفء المؤقت، وتجنب تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالملابس الشتوية خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، نظراً لتقلبات الطقس المستمرة، ولأن البلاد لا تزال في ذروة فصل الشتاء.

كما ناشدت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والتنقل، خصوصًا في فترات النهار الحار وفترات الصباح الباكر حيث تتشكل شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق.

درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا درجات الحرارة المتوقعة موعد انتهاء الموجة الحارة

