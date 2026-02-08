الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة الأحد وأجواء صيفية تضرب البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على مختلف المناطق.

ارتفاع في درجات الحرارة

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض على قناة «القاهرة والناس»، أن يوم الأحد يمثل ذروة موجة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة أن الأجواء ستكون أقرب إلى الطابع الصيفي، خاصة على محافظات الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 32 درجة مئوية، ليكون الأحد أكثر أيام الأسبوع حرارة.

وأضافت أن الأجواء الحارة ستستمر خلال يومي الإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء، ويستمر هذا التراجع حتى الخميس، لتسجل العظمى قرابة 24 درجة مئوية، مع بقائها أعلى من معدلاتها الطبيعية بما يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.

الفروق بين درجات الحرارة

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد على ضرورة مراعاة الفروق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، ناصحة بتخفيف الملابس خلال فترات النهار، مع الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة نسبيًا.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة

كما حذرت من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق، مطالبة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق المفتوحة، تجنبًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.