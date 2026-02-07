للرجال فقط .. طرق الوقاية من ضعف الخصوبة

يعاني بعض الرجال من مشاكل الخصوبة؛ مما يحرمهم من الإنجاب، ويسبب لهم مشاكل على المستوى الاجتماعي.

ولحماية الخصوبة عند الرجال؛ يجب تجنب العوامل المعروفة التي يمكن أن تؤثر في عدد الحيوانات المنوية وجودتها.

ووفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك”؛ نكشف لكم طرق الوقاية من أمراض الخصوبة لدى الرجال، والتي تشمل:

- الابتعاد عن التدخين بجميع أنواعه.

- الامتناع عن شرب الكحول.

- الابتعاد عن تعاطي العقاقير غير المشروعة.

- بعض الأدوية وعلاجات الأمراض المزمنة.. ويفضل التحدث مع الطبيب عن الأدوية التي تؤثر في عدد الحيوانات المنوية.

- الحفاظ على وزن صحي.

- تفادى الحرارة مثل الجلوس فترة طويلة في السيارة في الصيف أو ارتداء الملابس الضيقة.

- التحكم في التوتر والابتعاد عن الانفعال الزائد.

- عدم التعرض للمبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والسموم.