السفير الأمريكي بإسرائيل: إعادة إعمار غزة مهمة ضخمة قد تستغرق 10 سنوات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم السبت، إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تعد «مهمة ضخمة» وقد تمتد لسنوات طويلة، مرجحا أن تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وفقا لوتيرة التنفيذ وحجم المشاركة الدولية.

وأوضح هاكابي، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، أن انطلاق عملية الإعمار يفترض أن يتم بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرًا إلى أن الخطوات الأولى ستشمل نقل السكان من المناطق الخطرة إلى مناطق أكثر أمانا، تمهيدًا لبدء مشاريع الإسكان وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وقال السفير الأمريكي: «كل شيء سيسير بشكل أسرع بكثير بعد عودة الرهائن. لن يكون الأمر حدثًا لمرة واحدة، بل عملية متكاملة، حيث سينتقل السكان من المناطق الحمراء شديدة الخطورة إلى المناطق الخضراء، مع بناء مساكن جديدة لهم وإعادة تأهيل المرافق العامة».

وأضاف أن الإطار الزمني لإعادة الإعمار غير محسوم، موضحًا: «نحن نتحدث عن سنوات… قد يستغرق الأمر سنتين أو ثلاث سنوات، وقد يمتد إلى عشر سنوات. هذا يعتمد بشكل أساسي على عدد الدول التي ستشارك في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني وحجم التزامها».

وفي تصريح لافت، قال هاكابي: كان من الممكن أن تصبح غزة مثل سنغافورة، لكنهم بدلًا من ذلك حولوها إلى ما يشبه هايتي»، في إشارة إلى حجم الدمار والتدهور الذي لحق بالقطاع.