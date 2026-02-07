بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص في حادث مروع بالمنوفية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل وتريلا علي طريق بحر سيف بشبين الكوم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بحادث تصادم ومصابين علي طريق بحر سيف.

بالانتقال تبين تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل مع سيارة ربع نقل وتريلا ونتج عن الحادث 5 مصابين وهم “ عبد الرحمن عليوة 43 سنه سائق ربع نقل، فارس عبد الرحمن 12 سنة، عبد الله 22 سنه من قرية بخاتي، محمد عبد الرحمن 59 سنة، أحمد إبراهيم 45 سنة”.

وتبين أن الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.