محافظ المنوفية يصرف مساعدات مالية وعينية لحالات إنسانية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام عددا من الحالات الإنسانية ذوى الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها .

استمع محافظ المنوفية للحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية ، وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لتلك الأسر مراعاة لظروفهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد محافظ المنوفية أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن لجنة المساعدات بالديوان العام مستمرة فى فحص كافة الطلبات فضلا عن تنظيم لقاءات دورية للحالات الأكثر احتياجا لتقديم الدعم اللازم لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم .