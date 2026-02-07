الذهب يجدد صعوده مساء اليوم 7-2-2026..زيادة 60 جنيها

أظهر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وتعرض سعر المعدن الأصفر لتراجع بقيمة بلغت 130 جنيها في المتوسط خلال اليومين الماضيين.

خلال الأسابيع الماضية فقد سعر الذهب ما يقارب من 1200 جنيه في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6675 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7628 جنيها للبيع و 7628 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحز 6675 جنيها للبيع و6725 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيها للبيع و 5764 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيها للبيع و 4483 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولارا للبيع و 4892 دولارا للشراء.